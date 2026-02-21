LA SPIA CHE AMAVA di Clare Mulley | Recensione
La spia che amava, pubblicato in Italia da 21lettere, è la traduzione di The Spy Who Loved di Clare Mulley. Non è un romanzo di spionaggio, anche se il titolo potrebbe farlo pensare: è una biografia accurata e documentata che ricostruisce la vita straordinaria di Christine Granville, una delle agenti più coraggiose al servizio dell’intelligence britannica durante la Seconda guerra mondiale. Pubblicato da 21 Lettere, scritto da Clare Mulley e tradotto da Valeria Cartolaro, La spia che amava è uno di quei libri che, prima ancora di iniziare, ti fanno chiedere: “Ma davvero è successo tutto questo?”.🔗 Leggi su Nerdpool.it
