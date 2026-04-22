Rottamazione quinquies nuovo sollecito di Napoletano ai commissari
L'ex consigliere di Caserta ha inviato un nuovo sollecito ai commissari responsabili dell'amministrazione cittadina riguardo alla scadenza del 30 aprile per la rottamazione-quinques. La comunicazione arriva a pochi giorni dal termine previsto, con Napoletano che rinnova l’attenzione sulla questione senza aggiungere dettagli ulteriori. La vicenda riguarda le pratiche di definizione fiscale e amministrativa legate a questa procedura.
La scadenza del 30 aprile per la rottamazione-quinques è ormai alle porte e l'ex consigliere Pasquale Napoletano torna sulla questione inoltrando un nuovo sollecito ai commissari che guidano l'amministrazione di Caserta."Spinto dalle tantissime segnalazioni e richieste di intervento che mi.🔗 Leggi su Casertanews.it
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