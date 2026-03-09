Telefonate shock agli anziani imperversano le truffe | è allarme anche in Ticino

In Ticino, tornano a essere segnalate le chiamate truffa rivolte principalmente agli anziani, note come “chiamate shock”. Si tratta di telefonate fraudolente che cercano di ingannare le persone più vulnerabili, mettendo in atto strategie ingannevoli per ottenere denaro o informazioni personali. Le autorità hanno segnalato un aumento di questi tentativi di truffa, che si rivolgono a una fascia di popolazione particolarmente esposta ai rischi.

Tornano con forza le cosiddette “chiamate shock”, le telefonate truffa rivolte soprattutto alle persone anziane. La polizia cantonale ha segnalato un aumento dei tentativi di raggiro registrati nelle ultime settimane, con malintenzionati che si spacciano per agenti di polizia, medici o parenti in difficoltà. Dal 1° gennaio ad oggi sono stati segnalati diversi tentativi di truffa e almeno quattro casi sono andati a segno, con un danno economico complessivo pari ad alcune centinaia di migliaia di franchi. Per questo motivo le autorità hanno deciso di richiamare nuovamente l’attenzione della popolazione, dei familiari e di tutte le persone che assistono o rappresentano un punto di riferimento per anziani. 🔗 Leggi su Quicomo.it

