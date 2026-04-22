A Roma, dal 15 maggio al 17 giugno, si terrà la XVI edizione di Inventaria, il festival dedicato al teatro off. Per quasi un mese, la capitale ospiterà otto prime nazionali, portando in scena spettacoli di diverse compagnie teatrali indipendenti. La manifestazione coinvolge quattro diversi spazi teatrali della città, offrendo una vetrina significativa alla scena alternativa romana.

Dal 15 maggio al 17 giugno, la capitale romana ospiterà la XVI edizione di Inventaria, una manifestazione dedicata alla scena teatrale indipendente che coinvolgerà quattro diverse realtà teatrali della città. Il festival, curato dalla compagnia DoveComeQuando con la direzione artistica di Pietro Dattola e il supporto di Flavia Germana de Lipsis per quanto riguarda le sessioni demo, proporrà un palinsesto composto da 7 spettacoli e 6 presentazioni demo, totalizzando 8 prime nazionali e romane distribuite in 9 serate. Il percorso artistico si snoderà attraverso spazi simbolici di quartieri differenti: lo Spazio Nous, il Teatro Trastevere, il Teatro Tordinona e il Teatro Basilica fungeranno da poli distributivi per le proposte selezionate.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma si accende: 8 prime nazionali nel festival di teatro off

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