il bloom si accende con il punk un festival nel nome di segre

Questa sera il Bloom si trasforma in palco di musica punk, con un festival dedicato al genere. L’evento si inserisce in un fine settimana ricco di iniziative, tra incontri e spettacoli, tutto nel nome di Segre. Tra le attività, ci sono anche presentazioni di libri: uno che invita a sognare e a immaginare oltre la routine del presente, e un altro che spiega come le big tech controllano la rete e le nostre comunicazioni. La serata promette di essere intensa e coinvolgente.

Un libro che insegna a ritrovare la capacità di immaginare contro la rassegnazione del presente e un altro che va alla scoperta dei meccanismi con cui le grandi compagnie tecnologiche hanno conquistato gli spazi di internet e della comunicazione. E poi i concerti, con un festival all’insegna dell’energia e della potenza del punk e dello ska, con 7 band ad alternarsi sul palco per ricordare un musicista che è stato una figura fondamentale della scena punk sul territorio. Parole e musica nella settimana del Bloom di Mezzago. Gli eventi al centro multiculturale di via Curiel cominceranno oggi alle 20. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il punk italiano e internazionale si incontrano sul palco del Bloom, offrendo uno spettacolo che unisce la tradizione punk a sonorità moderne e sperimentali.

