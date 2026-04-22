Roma | la nuova mammografia intelligente rivoluziona la diagnosi

A Roma, presso l’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini, è stato introdotto un sistema di mammografia intelligente. Questa tecnologia rappresenta un nuovo passo nella diagnosi delle patologie senologiche, con l’obiettivo di migliorare l’efficacia degli esami e aumentare la precisione delle rilevazioni. La novità viene adottata nel contesto delle strutture sanitarie pubbliche della capitale, dove si punta a rendere più tempestivi e accurati i controlli di routine.

L’innovazione tecnologica entra nel cuore della diagnostica senologica romana, dove l’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini ha implementato un sistema avanzato di mammografia intelligente. Grazie alla sinergia tra nuovi dispositivi e software di ultima generazione, la Breast Unit dell’ospedale è diventata l’unica struttura pubblica in Italia a offrire una configurazione così completa per il settore, trasformando radicalmente i flussi di lavoro e la precisione delle diagnosi. L’intervento strutturale effettuato dalla Uosd Diagnostica per immagini in senologia non si limita al semplice acquisto di macchinari, ma rappresenta una riorganizzazione profonda che integra elementi fisici e virtuali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma: la nuova mammografia intelligente rivoluziona la diagnosi Notizie correlate San Salvatore rivoluziona la diagnosi: arriva la nuova Pet-Tac fissaL'Aquila - All’Aquila attivata una tecnologia avanzata che supera il servizio mobile, ampliando prestazioni e giorni di attività, con investimenti... Bergamo: l’ecografia 3D rivoluziona la diagnosi del pavimento pelvicoLa città di Bergamo ha ospitato, tra il 25 e il 27 marzo, la XXVII edizione del corso internazionale Ultrasonographic Imaging of Pelvic Floor presso... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Mammografia 'intelligente' al San Camillo di Roma, aiuterà gli specialisti nelle diagnosi -. San Camillo-Forlanini, nuova mammografia con IA integrataRoma, 22 apr. (askanews) – All’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini la mammografia diventa intelligente. msn.com Mammografia 'intelligente' al San Camillo di Roma, aiuterà gli specialisti nelle diagnosi(Adnkronos) - All'azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma la mammografia diventa 'intelligente'. Grazie all'integrazione di intelligenza artificiale e mammografi di ultima generazione, la ... msn.com