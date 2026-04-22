A Roma si avvicina una serie di eventi dedicati alla musica da camera, organizzati dall’Istituzione Universitaria dei Concerti. La rassegna, intitolata Fortuna FuturClassica, si svolgerà tra maggio e settembre e presenterà alcuni dei giovani talenti più promettenti nel panorama musicale. Sono previsti cinque appuntamenti che coinvolgeranno artisti emergenti e saranno ospitati in diverse location della città.

La scena musicale romana si prepara ad accogliere una nuova ondata di eccellenza con Fortuna FuturClassica, la rassegna promossa dall'Istituzione Universitaria dei Concerti che porterà i talenti più promettenti della musica da camera tra maggio e settembre. Cinque incontri saranno infatti programmati presso l'Aula Magna della Sapienza e il Nuovo Teatro Ateneo, offrendo un palcoscenico a musicisti under 35 che hanno già lasciato il segno nei principali concorsi internazionali. Un calendario di vi .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, il futuro della musica: 5 appuntamenti con i nuovi geni

Notizie correlate

Nuovi appuntamenti culturali al Distretto d’Emozioni: arte, musica e incontri per stimolare la sensibilità urbanaIl 14 e 15 febbraio 2026, Reggio Calabria si trasforma in un palcoscenico vivente per l’arte e la musica grazie al progetto DiStretto d’Emozioni,...

Amici della Musica di Foggia, stagione 2026: il programma degli appuntamentiTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) A...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: La terza edizione di Idee per il futuro, nel cuore di Roma; Gasperini lascia Roma? La 'verità' di Pellegrini (che non rassicura tifosi); Giovani e impresa, Peses a Roma con i leader del futuro; Leggere genera futuro: a Roma il 23 aprile inizia Il Maggio dei Libri.

Gasperini-Roma, il futuro non si decide solo sul mercato: i paletti per restareDopo gli ultimi avvenimenti i giocatori, insieme a gran parte della tifoseria giallorossa, sembrano compattarsi sempre più intorno al proprio allenatore ... tuttosport.com

Roma tra presente e futuro: contatti per Alajbegovic, Rensch in gruppoChi ben comincia è a metà dell’opera. E la Roma, in questo senso, sta già provando a portarsi avanti. Nonostante le tensioni interne tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini, lo sguardo è rivolto ... ilmessaggero.it

Roma, Dybala è pronto al rientro: contro il Bologna ci sarà. Riuscirà a fare la differenza Novanta giorni. Tanto tempo era passato dall’ultimo allenamento in gruppo di Dybala che ora è pronto per tornare in campo nella trasferta di Bologna di sabato pros - facebook.com facebook

Permessi disabili a Roma, ultima chiamata per regolarizzare le auto: ecco cosa fare ift.tt/YlwpMzf x.com