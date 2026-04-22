Dopo circa tre mesi dall'intervento al menisco esterno del ginocchio sinistro, il giocatore si sta preparando per tornare in campo. La sua presenza è prevista nella prossima partita contro il Bologna, segnando un possibile rientro dopo il periodo di recupero. La decisione ufficiale sarà comunicata nelle prossime ore, mentre lo staff medico monitora attentamente i segnali di miglioramento.

Novanta giorni. Tanto tempo era passato dall’ultimo allenamento in gruppo di Dybala che ora è pronto per tornare in campo nella trasferta di Bologna di sabato prossimo. L’argentino ieri ha svolto tutta la seduta col resto della squadra a tre mesi dall’infortunio e dopo l’operazione per saturare la lesione al menisco esterno del ginocchio sinistro. In gruppo anche Wesley, che ormai può considerarsi pienamente recuperato dopo la lesione al bicipite femorale rimediata durante l'amichevole tra Brasile e Francia.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma, Dybala è pronto al rientro: contro il Bologna ci sarà

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