Roma celebra le eccellenze | il talento femminile guida il futuro

Il 22 aprile 2026, il Campidoglio di Roma ospita la seconda edizione del Premio Donne di Roma, un'iniziativa dedicata alle donne che si sono distinte in ambiti economici e culturali della città. Durante l’evento vengono riconosciute le figure femminili che contribuiscono allo sviluppo e all’innovazione nel territorio. La cerimonia si svolge in un contesto ufficiale e pubblico, con rappresentanti istituzionali e partecipanti provenienti da diversi settori.

Il Campidoglio ospita oggi, 22 aprile 2026, la seconda edizione del Premio Donne di Roma, un evento volto a premiare le figure femminili che guidano l’innovazione nei pilastri economici e culturali della capitale. La manifestazione, ideata dalla giornalista Mara Cella, vede Lavinia Biagiotti ricevere il riconoscimento nella categoria Moda per il suo ruolo di guida nel Biagiotti Group. Eccellenze multidisciplinari tra sport, cultura e design. La cerimonia, sostenuta dall’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma capitale, celebra un ventaglio eterogeneo di talenti. Nel comparto sportivo, il riconoscimento viene assegnato a Francesca Lollobrigida, mentre la categoria dedicata alle atlete sotto i 30 anni spetta alla nuotatrice Simona Quadarella.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma celebra le eccellenze: il talento femminile guida il futuro Donne e motori Gioie e basta IV edizione Notizie correlate Essenza by Fierce Woman: si celebra il talento femminile attraverso le sue protagonisteIl primo episodio del 2026, intitolato Essenza by Fierce Woman, si distingue per la profondità delle storie raccontate e l’importanza delle persone... Dieci artiste, un decennio: la mostra che celebra il talento femminileLa mostra collettiva La tela di Eva sta per aprire le sue porte al pubblico a Monza, offrendo uno spazio dedicato esclusivamente alla creatività... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Roma celebra il Premio Caravella Tricolore: 44 eccellenze premiate tra cultura e impegno civile; A Roma apre Layla, il counter che celebra il gambero rosso di Mazara, gli scampi e il caviale d’eccellenza; Moda: eccellenze italiana e creatività, al via a Roma 'Margutta Creative District'; Roma celebra il carciofo romanesco: degustazioni e tradizione nel quartiere ebraico. IMPRESE VINCENTI 2026 INTESA SANPAOLO | A Roma premiate le 10 PMI di Lazio-Abruzzo: forza, qualità e visioneImprese Vincenti di Lazio e Abruzzo,, le 10 aziende top premiate a Roma: settori coinvolti ed eccellenze del Made in Italy con qualità e visione ... ilsussidiario.net Roma celebra il Premio Caravella Tricolore: 44 eccellenze premiate tra cultura e impegno civileRoma celebra il Premio Caravella Tricolore con una serata di riconoscimenti e messaggi politici in occasione del Natale della Capitale. Nella cornice dell’Hotel Universo, a pochi passi dalla Stazion ... msn.com 2779 anni di storia, identità e orgoglio. Oggi Roma celebra il suo Natale con una giornata ricca di appuntamenti simbolici e aperti alla città: dalla deposizione della corona d’alloro all’Altare della Patria alla presenza del Sindaco, alla Santa Messa nella Cappel x.com Il 21 aprile è il giorno in cui Roma celebra la propria nascita, una storia millenaria che continua ancora oggi a parlare al mondo attraverso la forza della sua identità. Roma è stata la culla della civiltà occidentale, è un museo a cielo aperto, è cultura e memoria, - facebook.com facebook