Essenza by Fierce Woman | si celebra il talento femminile attraverso le sue protagoniste

Laura Pizzimenti ha lanciato Essenza by Fierce Woman, un progetto che mette in luce il talento femminile, per rispondere alla mancanza di spazi dedicati alle donne di talento. La iniziativa si svolge attraverso eventi e incontri che coinvolgono donne di diversi settori, creando un punto di riferimento concreto per valorizzare le loro storie e competenze.

Il primo episodio del 2026, intitolato Essenza by Fierce Woman, si distingue per la profondità delle storie raccontate e l’importanza delle persone protagoniste. In questo appuntamento, l’essenza non è solo un concetto astratto, ma si fa concreta nelle storie di due donne straordinarie: Margherita Tripodi, ingegnere e molto di più, e Giovanna Caminiti, architetto e non solo. Le loro vite sono il riassunto di un percorso fatto di evoluzione, sogni, e progettualità. La loro essenza è quella che resta alla fine di un cammino, proprio come quella di un fiore che sboccia o di un frutto che matura. Il cuore dell’evento è il racconto di queste storie, che si intrecciano con quella di Paola Redi, madrina dell’evento e Fierce Woman storica del progetto e che ha il merito di aver messo in contatto Laura Pizzimenti con le due protagoniste dell’episodio.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Fierce Woman 2026: Essenza e Storie di Donne UnicheFierce Woman 2026 prende il via con un focus sulle donne che cambiano il mondo, portando storie di successo e passione.

Torna Fierce Woman: Special Edition con Scatti di scenaTorna Fierce Woman: Special Edition con scatti di scena.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.