Roblox firma la pace milionaria con Alabama e West Virginia

Roblox ha concluso accordi con gli stati di Alabama e West Virginia, in seguito a un precedente con il Nevada, per risolvere questioni legate alla sicurezza dei minori sulla piattaforma. I dettagli degli accordi non sono stati resi pubblici, ma le parti hanno firmato intese ufficiali. La piattaforma ha già stipulato un’intesa simile con un altro stato negli Stati Uniti.

(Adnkronos) – Dopo il precedente del Nevada, anche Alabama e West Virginia hanno formalizzato accordi con Roblox per risolvere le controversie legate alla sicurezza dei minori sulla piattaforma. L'azienda verserà complessivamente oltre 23 milioni di dollari ai due stati, evitando così il ricorso a procedimenti giudiziari ordinari. In Alabama, i 12,2 milioni di dollari stanziati. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate West virginia contro apple icloud per fermare contenuti csamun quadro legale recente mette a confronto la west virginia con apple, accusando la società di non aver adottato misure adeguate per prevenire la... Virginia Gamba a Roma: il coraggio della pace e la tutela dei bambiniCosa: Incontro con Virginia Gamba e presentazione del libro On the Tightrope: Chronicle of a Struggle for Peace and Disarmament.