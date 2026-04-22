Un gruppo di lavoratori si è riunito davanti all'hotel Rosa Grand Milano, gestito dalla catena Starhotels, per protestare contro le condizioni di lavoro e i salari. I dipendenti hanno espresso in modo diretto le loro accuse, affermando che l'azienda ottiene grandi profitti ma li sottopaga e li sottopone a turni massacranti. La protesta si è svolta nel centro di Milano, coinvolgendo diverse persone appartenenti alla stessa categoria.

di Andrea Gianni MILANO Si sono radunati fuori dal Rosa Grand Milano della catena Starhotels in piazza Fontana, nel cuore della città in fermento per il Salone del mobile, e hanno incrociato le braccia perché "il costo della vita continua ad aumentare", gli alberghi macinano profitti e le condizioni di chi ci lavora restano critiche. Uno sciopero promosso dal sindacato FlaicaUniti Cub dei lavoratori dei servizi di pulizia e facchinaggio appaltati dall’albergo di una catena che "ha avuto utili straordinari negli ultimi anni, 34 milioni solo nel 2024" e dove "una camera matrimoniale doppia strandard, in bassa stagione, costa non meno di 300 euro a notte".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rivolta negli hotel: "Macinano profitti e ci sottopagano"

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