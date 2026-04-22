Gianni Rivera aspetta ancora una chiamata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, anche se nessuno si è fatto vivo finora. L’ex calciatore ha ripetutamente manifestato il desiderio di candidarsi alla presidenza dell’ente, ma al momento nessun contatto ufficiale è stato stabilito. Nel frattempo, ha espresso giudizi negativi su un ex allenatore, definendolo non adatto al ruolo di commissario tecnico perché non di nazionalità italiana.

Nessuno ha chiamato Gianni Rivera. Si era proposto, continua a farlo, come prossimo Presidente della Federcalcio. “Ho già un piano, e sono qui se necessario”, dice intervistato da As. “Vedremo cosa dirà il Ministro dello Sport. E, ovviamente, il Presidente del Coni”. Niente, per ora non hanno detto niente: “A dire il vero, non mi hanno chiamato ultimamente. Ho provato, ma non hanno voluto ascoltarmi”. Rivera ha una sua visione molto peculiare della crisi Nazionale. Per esempio sull’allenatore. I soliti Conte, Allegri e Mancini non vanno bene, perché “sono già stati coinvolti, in un modo o nell’altro, in questa vicenda molte volte. Dobbiamo impedire il loro ritorno, perché non sappiamo come potrebbero ragionare”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Rivera sta aspettando una telefonata per la Figc, intanto boccia Guardiola ct: “Non è italiano”

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