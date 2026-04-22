Un teatro che si propone di mettere in discussione il concetto di guerra, andando oltre la semplice narrazione di eventi storici. Le rappresentazioni in scena non si limitano a intrattenere, ma pongono domande sul presente e sulle conseguenze dei conflitti armati. Lo spettacolo invita il pubblico a riflettere su una realtà che spesso si preferisce ignorare, portandolo a confrontarsi con tematiche dure e scomode.

C’è un teatro che non si limita a raccontare storie, ma interroga il presente, scuote le coscienze e costringe lo spettatore a guardare in faccia ciò che spesso si preferirebbe evitare. È in questo solco che si inserisce "Mattatoio Vonnegut – Ripudiare la guerra", lo spettacolo della compagnia Theatrikos in scena giovedì 23 aprile alle 21 presso la Sala SET del Teatro Politeama di Poggibonsi. Ispirato al celebre romanzo Mattatoio n. 5, l’allestimento rende omaggio alla visione lucida e profondamente antimilitarista di Kurt Vonnegut, testimone diretto della distruzione di Dresda durante la Seconda Guerra Mondiale. Un’esperienza personale che, nella sua scrittura, si trasforma in un racconto sospeso tra memoria, fantascienza e grottesco, capace di restituire tutta l’assurdità della guerra.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Ripudiare la guerre". Ecco il teatro che scuote

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«Bisogna smetterla con l’idea che, ammazzandoci l’un l’altro, si possa risolvere qualcosa. Ripudiare la guerra non è solo un dettato della Costituzione italiana. Prima ancora che un obbligo costituzionale, credo che debba essere un obbligo etico.» Gino, chiru facebook

Ripudiare la guerra va benissimo, ma confondere la "cultura della guerra" (che è quella, ad esempio, di Putin) con la "cultura della difesa" è un grave errore, anche se molto comodo. x.com