Da ieri gli abitanti di Spello possono usufruire nuovamente dell’ufficio postale di piazza della Repubblica, evitando così di recarsi a Foligno. La riapertura dell’ufficio, gestito da Poste Italiane, permette di accedere ai servizi postali nel centro della città. La notizia è stata comunicata ufficialmente e i cittadini possono tornare a usufruire degli sportelli senza spostamenti fuori paese.

SPELLO Per i servizi postali gli abitanti di Spello non dovranno più spostarsi a Foligno. Da ieri infatti ha riaperto l’ufficio di Poste Italiane di piazza della Repubblica. Dalle fine di febbraio l’immobile è stato interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza degli utenti. La sede di Spello infatti è stata inserita nell’ambito di “ Polis “, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.🔗 Leggi su Lanazione.it

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