Riaperti i Giardini Caponnetto | più verde meno asfalto e una nuova Città dei Bambini
Dopo quattro mesi di lavori, i Giardini Caponnetto nel Quartiere 2 sono stati riaperti al pubblico. L’intervento ha interessato circa 5.000 metri quadrati sul Lungarno del Tempio, con un investimento di 357 mila euro. La riqualificazione ha previsto l’eliminazione di parte dell’asfalto, l’aumento delle aree verdi e l’installazione di una nuova “Città dei Bambini”.
Inaugurati i rinnovati Giardini Caponnetto (Quartiere 2) dopo quattro mesi di lavori: 5.000 m² sul Lungarno del Tempio trasformati con un intervento da 357 mila euro orientato a sostenibilità, biodiversità e socialità.Il progetto ha previsto una forte de-impermeabilizzazione: rimosso l’asfalto.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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