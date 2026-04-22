Riaperti i Giardini Caponnetto | più verde meno asfalto e una nuova Città dei Bambini

Dopo quattro mesi di lavori, i Giardini Caponnetto nel Quartiere 2 sono stati riaperti al pubblico. L’intervento ha interessato circa 5.000 metri quadrati sul Lungarno del Tempio, con un investimento di 357 mila euro. La riqualificazione ha previsto l’eliminazione di parte dell’asfalto, l’aumento delle aree verdi e l’installazione di una nuova “Città dei Bambini”.