Rete di giovani neonazisti e antisemiti su TikTok 19enne arrestato a Pavia | coinvolti anche minorenni

Un giovane di 19 anni è stato arrestato a Pavia con l’accusa di aver diretto una rete neonazista su TikTok, mentre sono state eseguite 15 perquisizioni che hanno coinvolto anche minorenni. La vicenda riguarda un gruppo di utenti sulla piattaforma social che diffondeva contenuti di ispirazione neonazista e antisemita. L’indagine, condotta dalle autorità, ha portato alle misure cautelari e all’individuazione di altri partecipanti.

Arresti domiciliari per un 19enne di Pavia, accusato di guidare una rete neonazista su TikTok. Gli inquirenti hanno già eseguito 15 perquisizioni, coinvolti anche ragazzi minorenni.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Rete neonazisti e antisemiti online, arrestato 19enne a PaviaUn 19enne è agli arresti domiciliari con l’accusa di aver guidato una rete online di giovani estremisti neonazisti e antisemiti. Scoperta rete di neonazisti e antisemiti online: nove i minori, arrestato 19enneUn 19enne si trova agli arresti domiciliari con l'accusa di aver guidato una rete online di giovani estremisti neonazisti e antisemiti. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Quando la propaganda neonazista si nasconde dietro lo sport; Quando la propaganda neonazista si nasconde dietro lo sport. Rete di giovani neonazisti e antisemiti su TikTok, 19enne arrestato a Pavia: coinvolti anche minorenniArresti domiciliari per un 19enne di Pavia, accusato di guidare una rete neonazista su TikTok. Gli inquirenti hanno già eseguito 15 perquisizioni, coinvolti anche ragazzi minorenni. Leggi le notizie ... fanpage.it Pavia, rete di giovani neonazisti e antisemiti online: arrestato un 19enneUna rete online di giovani estremisti neonazisti e antisemiti. È questo il caso su cui indagano la Procura di Milano e la Procura per i minorenni. Nella vicenda è coinvolto un ragazzo di 19 anni, che ... tg24.sky.it Scoperta rete di neonazisti e antisemiti online: nove i minori, arrestato 19enne - facebook.com facebook Guidava rete di neonazisti e antisemiti online: arrestato 19enne #neonazisti x.com