Regione Siciliana grane giudiziarie e partiti lacerati | Schifani cammina sul filo del rasoio

Da feedpress.me 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Siciliana si trova al centro di tensioni giudiziarie e divisioni politiche, con alcuni esponenti coinvolti in procedimenti penali. Fratelli d’Italia ha deciso di non richiedere immediatamente le dimissioni dell’assessore al Turismo, nonostante il rinvio a giudizio per corruzione. La situazione resta in evoluzione, con decisioni che potrebbero essere prese nei prossimi giorni.

Fratelli d’Italia prende tempo: almeno fino a lunedì l’assessore al Turismo, Elvira Amata, non si dimetterà malgrado il rinvio a giudizio per corruzione. Anche ieri dal quartier generale dei meloniani non sono arrivate dichiarazioni ufficiali. Mentre è confermato che lunedì saranno in Sicilia, probabilmente a Enna, Arianna Meloni e il capo dell’organizzazione Giovanni Donzelli. È un incontro previsto da tempo, e replicato in ogni regione per ascoltare la base, ma che qui ha assunto un significato specifico: saranno gli stati generali di FdI in vista della fase finale della legislatura. Da dietro le quinte filtra un doppio malessere in Fratelli d’Italia.🔗 Leggi su Feedpress.me

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