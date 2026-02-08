Reggina torna l’alibi del terreno di gioco Praticò | campo ingiocabile Torrisi

La Reggina torna a puntare il dito contro il campo di gioco. Dopo la vittoria all’ultimo minuto contro il Ragusa, il tecnico Praticò ha detto che il campo era ingiocabile. Torrisi, invece, non ha commentato, ma il discorso sulla condizione del terreno di gioco resta aperto.

La vittoria al novantesimo minuto sul campo del Ragusa, firmata da Consolato Cicciù, ha riaperto il dibattito sulla condizione del terreno di gioco e, di riflesso, sulla performance della Reggina. Un successo conquistato con determinazione, ma che ha riportato alla ribalta un alibi ormai ricorrente nella stagione amaranto: l’impraticabilità del campo. Il direttore generale, Massimo Praticò, ha sottolineato come i tre punti conquistati in Sicilia rappresentino un vero e proprio exploit, considerando le difficoltà incontrate. L’affermazione, rilasciata al termine dell’incontro dell’8 febbraio 2026, ha riacceso le polemiche e sollevato interrogativi sull’effettiva influenza delle condizioni del campo sui risultati della squadra.🔗 Leggi su Ameve.eu

