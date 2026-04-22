L'attrice ha pubblicato un post in cui affermava che era giunto il momento di imparare a usare l'intelligenza artificiale. Dopo aver condiviso questa opinione, ha ricevuto numerosi commenti negativi da parte di utenti online. In risposta, ha commentato le critiche, sottolineando che non crede che i computer debbano sostituire l'umanità. La discussione ha attirato l'attenzione sui diversi punti di vista riguardo all'uso dell'IA.

L'attrice ha risposto ai tanti commenti negativi ricevuti dopo un post in cui sosteneva fosse giunto il momento di imparare a usare l'IA. Reese Witherspoon ha risposto alle critiche ricevute dopo un suo post in cui sosteneva fosse arrivato il momento di accettare l'Intelligenza Artificiale e invitava i suoi follower a imparare a utilizzarla. L'attrice ha voluto chiarire il suo punto di vista, sottolineando che è consapevole dei potenziali rischi per gli artisti. Le critiche ricevute dalla star Molti follower di Reese Witherspoon, dopo aver visto il suo reel su Instagram, hanno infatti commentato ricordando l'impatto ambientale legato all'uso dell'IA e come molte aziende stiano rubando le proprietà intellettuali degli artisti per 'addestrare' i modelli e ricreare opere in modo sempre più accurato .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Reese Witherspoon e le critiche sul suo post sull'IA: "Non credo che i computer debbano sostituire l'umanità!"

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