Realpolitik | Bindi Bonelli Sangiuliano e Sallusti tra gli ospiti

Tommaso Labate torna questa sera, mercoledì 22 aprile, con un nuovo appuntamento di Realpolitik, il talk di approfondimento della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 22 aprile 2026. Al centro della nuova puntata, un’ analisi sull’attualità politica: mentre i rincari causati dal conflitto in Medio Oriente incidono negativamente sulle finanze degli italiani, tiene banco la disputa sul sovranismo in Europa dopo la manifestazione della Lega di sabato. A seguire, un approfondimento sul dibattito generato dalla norma del decreto Sicurezza, finita sotto la lente del Quirinale, e una pagina sui negoziati tra Stati Uniti e Iran previsti nelle prossime ore.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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Al centro del nuovo appuntamento con #Realpolitik, condotto da Tommaso Labate, in prima serata su #Rete4, un’analisi sull’attualità politica - facebook.com facebook

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