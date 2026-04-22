Re Carlo ha condiviso un messaggio di speranza proveniente dalla biblioteca di Balmoral, il luogo in cui la regina ha concluso il suo percorso l’8 settembre 2022. Il testo, rivolto al pubblico, contiene parole che riflettono i sentimenti e i ricordi legati alla sovrana, offrendo uno scorcio sulla sua figura e sul suo ruolo. La comunicazione è stata resa nota recentemente, suscitando attenzione tra coloro che seguono gli avvenimenti reali.

Dalla biblioteca di Balmoral, il luogo dove la sovrana ha concluso il suo cammino l’8 settembre 2022, è giunto un messaggio intimo rivolto al mondo intero. Re Carlo ha voluto onorare il centenario di Elisabetta con un video carico di emozione, trasformando la commemorazione istituzionale in un momento di profonda riflessione personale e familiare. Il sovrano, con lo sguardo segnato dal ricordo, ha parlato direttamente ai cittadini attraverso i canali ufficiali di Buckingham Palace. Le immagini mostrano un ambiente privato, arricchito da tre fotografie selezionate dal monarca stesso, che ripercorrono le tappe della vita della defunta regina, partendo dai primi anni fino alla maturità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Re Carlo svela il segreto di Elisabetta: un messaggio di speranza

Notizie correlate

Leggi anche: Elisabetta Gregoraci svela il suo segreto di bellezza: “Bastano 15 minuti al giorno”

La Pasqua di Re Carlo con William e Kate senza Andrea: “In realtà prima di morire la regina Elisabetta aveva già un piano segreto per allontanarlo”A Windsor si celebra la prima Pasqua senza Andrea, Sarah e le principesse Beatrice ed Eugenia, tutti invitati a non presentarsi.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Re Carlo onora ‘l’adorata mamma’ nel centenario della nascita; Carlo e Camilla festeggiano 21 anni di matrimonio: la storia della loro torta nuziale e delle 2500 fette in più richieste al pasticciere; Le confessioni del principe Harry su Carlo e Diana: Non c’è giudizio, non si punta il dito; Oliver Robbins svela le pressioni di Starmer sulla nomina di Mandelson.

Re Carlo, svelati i piani per il centenario della Regina ElisabettaLa Famiglia Reale renderà omaggio a Elisabetta II nel suo centenario: ecco il calendario, le date e ciò che sarà aperto al pubblico ... dilei.it

Londra, il 64% vuole la monarchia nonostante Andrea. Re Carlo e gli auguri ai centenari, un secolo fa nasceva ElisabettaLa monarchia è una buona istituzione per il 59%, ma la gente vuole value for money. L'ultimo sondaggio sui Reali mentre la Royal family celebra la regina ... corriere.it

Hôtel de Paris Monte-Carlo. . All’ora dorata, Em Sherif Monte-Carlo svela tutta l’eleganza della sua arte di vivere libanese affacciata sul Mediterraneo. Cocktail, dolcezza di vivere e vista d’eccezione si uniscono per creare l’appuntamento perfetto per assapora - facebook.com facebook