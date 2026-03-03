Rayo Vallecano-Oviedo mercoledì 04 marzo 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici Occasione importante per i Matagigantes

Mercoledì 4 marzo 2026 alle 19:00 si affrontano Rayo Vallecano e Oviedo in una partita valida per la Liga. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote sono state pubblicate. Questa gara rappresenta un momento importante per i Matagigantes. La partita contribuirà a completare e uniformare la classifica del campionato, che al momento mostra tutte le squadre con lo stesso numero di partite disputate.

Mercoledì sera la classifica della Liga verrà completata e perfettamente uniformata: tutte le squadre avranno lo stesso numero di partite e avremo dunque uno specchio totalmente fedele della situazione. A Vallecas si disputerà infatti il recupero della giornata numero 23, con la sfida tra Rayo Vallecano e Oviedo: è un'occasione molto ghiotta per i padroni. Rayo Vallecano-Real Oviedo, prevista per oggi, è stata rinviata dalla Liga a data da destinarsi, a causa delle gravi condizioni del campo di gioco, ritenute pericolose per la salute dei giocatori delle due squadre. Una situazione inaccettabile, per una squadra di