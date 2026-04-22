Andrea Arrigoni, in arte Shiva, è stato processato con rito abbreviato per la rissa scoppiata a San Benedetto del Tronto nell'agosto del 2023 Il rapper Shiva è stato condannato a 3 anni e 6 mesi di carcere per la rissa scoppiata a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) il 30 agosto 2023. Os.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Rapper Shiva condannato a 3 anni e 6 mesi per rissa a San Benedetto del Tronto: "Sono un c*glione, ho fatto cose evitabili"

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