A Osio Sopra, in provincia di Bergamo, una mattina di aprile si è conclusa con un incidente durante una gita scolastica. Durante un'attività all'aperto, alcuni bambini sono rimasti ustionati, e uno di loro ha riferito di aver usato del bioetanolo senza sapere che fosse destinato ai camini. I genitori raccontano di aver assistito a scene di grande paura e dolore, con i figli che hanno subito ferite gravi.

Osio Sopra (Bergamo), 22 aprile 2026 – I racconti strazianti dei genitori che in una mattina, giornata di orienteering sul tema della migrazione degli uccelli, hanno visto i propri figli con la vita stravolta. In particolare due, Elisa e Alessandro, di quattro anni, rimast i gravemente ustionati i n quell’attività scolastica all’aperto all’ asilo San Zeno di Osio Sopra. Era la mattina del 30 maggio 2022. Una f iammata improvvisa da un pentolone che doveva servire per arrostire dei marshmallow. Ne portano ancora i segni. La mamma di Elisa (ustioni sull’85 per cento del corpo, sta facendo ancora cure in ospedale) ha ricordato che “nella riunione del 7 marzo non erano stati dettagli dell’attività.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Quei bambini ustionati alla gita dell’asilo: “Sì, ho utilizzato il bioetanolo. Non sapevo si usasse per i camini”

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