Qatar Airways riparte | oltre 150 rotte per il grande piano estivo
Qatar Airways annuncia il rilancio della sua attività con un nuovo piano estivo che prevede più di 150 rotte. La ripresa delle operazioni avverrà a partire dal 16 giugno, coinvolgendo numerose destinazioni in tutto il mondo. La compagnia aerea riconferma così il suo impegno nel ripristinare le rotte e ampliare la propria rete di collegamenti internazionali.
Il network di Qatar Airways si prepara a un’importante espansione operativa con il lancio di un programma estivo che coinvolgerà oltre 150 destinazioni a partire dal 16 giugno prossimo. La decisione arriva dopo la pubblicazione di un Notam da parte della Qatar Civil Aviation Authority il 20 aprile, che sancisce la ripresa progressiva dei voli per le compagnie estere presso l’aeroporto internazionale Hamad di Doha, frutto di una valutazione congiunta con le autorità nazionali. Dalla chiusura dello spazio aereo alla riapertura strategica dell’hub. La gestione del traffico aereo nel Golfo sta affrontando una fase di trasformazione decisiva. Il 28 febbraio scorso, infatti, l’escalation militare nella regione aveva costretto alla chiusura dello spazio aereo del Qatar, provocando la sospensione quasi totale dei voli commerciali.🔗 Leggi su Ameve.eu
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