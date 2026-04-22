Puglia maltempo | allerta per vento fino a burrasca codice giallo per la zona centromeridionale della regione Protezione civile previsioni meteo
Per la giornata di domani, 23 aprile, la protezione civile ha emesso un’allerta di 12 ore per la Puglia, concentrandosi sulla zona centromeridionale. La previsioni indicano un peggioramento delle condizioni meteo con vento che potrà raggiungere intensità di burrasca. L’allerta, valida dalle 8 del mattino, segnala condizioni di maltempo che potrebbero interessare la regione nelle prossime ore.
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 di domani, 23 aprile, per dodici ore. Si prevedono “venti forti settentrionali, con locali rinforzi di burrasca sulla Puglia meridionale.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it
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