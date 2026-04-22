Nelle chat del gruppo chiamato Terza Posizione sono stati trovati messaggi neonazisti anche da giovani di Siena e Perugia. La procura di Milano e quella dei minorenni hanno condotto un’ampia operazione, che ha portato all’arresto di un ragazzo di 19 anni residente a Pavia. Sono state eseguite perquisizioni nelle zone di Siena e Perugia. La vicenda riguarda contenuti di propaganda di stampo neonazista condivisi tra i membri del gruppo.

Siena, 22 aprile 2026 – C’erano anche ragazzi di Siena e Perugia nella chat denominata Terza Posizione, finita al centro di una maxi operazione coordinata dalla procura di Milano e dalla procura dei minorenni che ha portato all’arresto di un 19enne di Pavia. Il ragazzo è accusato di essere a capo di una rete online di giovani estremisti neonazisti e antisemiti: in quanto promotore e amministratore del gruppo, avrebbe diffuso propaganda razzista e religiosa, contenuti di minimizzazione della Shoah e messaggi di apologia del genocidio del popolo ebraico. Un 19enne è agli arresti domiciliari con l'accusa di aver guidato una rete online di giovani estremisti neonazisti e antisemiti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Propaganda neonazista: nelle chat di Terza Posizione anche toscani e umbri. Perquisizioni a Siena e Perugia

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