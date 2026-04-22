Il capitano della nazionale ha chiamato il commissario tecnico per confermare la propria disponibilità. Si tratta di un messaggio diretto, in cui ha comunicato di essere pronto a partecipare alle prossime partite in programma a giugno. Accanto a lui, ci saranno anche alcuni dei più giovani talenti del settore. La convocazione ufficiale sarà comunicata nelle prossime settimane.

Gigio e i suoi fratelli. Meglio, i suoi fratellini. Gigio Donnarumma e l’Under 21 che si fa Italia in Lussemburgo e in Grecia a giugno. Le due amichevoli della tristezza: dovevano essere di preparazione mondiale, sono un rito obbligato per questioni di diritti tv. L’ultimo atto prima di sedersi sul divano per ammirare Francia, Spagna e Brasile. L’importante è non renderle inutili e preparare il terreno al nuovo ciclo con il ct che verrà, Conte, Allegri o chissà. In panchina, com’è giusto e tradizione, Silvio Baldini, selezionatore dell’Under 21. Porterà con sé tutti i suoi ragazzi, si spera presto da Nazionale. Con loro, Donnarumma, il capitano, più Esposito, Palestra e Pisilli, quelli che il salto l’hanno già fatto.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Pronto mister, io ci sono": Gigio chiama Baldini. La sua Italia sarà lui più i giovanissimi: tutti i nomi

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