Nella trentunesima giornata di Eredivisie, si affrontano PSV e Zwolle. Il PSV ha concluso il campionato con una serie di risultati positivi, mentre lo Zwolle cerca punti per migliorare la propria posizione in classifica. La sfida rappresenta l’ultimo impegno stagionale tra le due squadre, con il PSV che da 13 anni non perde contro lo Zwolle nelle loro varie sfide. Le formazioni si preparano a scendere in campo, con la volontà di ottenere un risultato positivo.

Ha fatto veramente un campionato diverso il PSV, una squadra che ha chiuso i conti già da un pezzo e che da diverso tempo a questa parte si diverte a giocare e a preparare la prossima stagione. Con il campionato già vinto, ci sono stati un paio di passi falsi, ma adesso la squadra sembra essere tornata focalizzata per il finale di stagione con l’intenzione di non regalare nulla a nessuno. Tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque gare per i padroni di casa. Sì, evidente che la spina qualcuno l’ha staccata ma contro lo Zwolle, una formazione che avrebbe bisogno di tre punti per la certezza della permanenza (anche se a conti fatti è già acquisita perché ci sono molti punti di margine) i tre punti non sono in discussione.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico PSV-Zwolle: la striscia è aperta da 13 anni

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