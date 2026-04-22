Pronostici Burnley-Manchester City | marcatore e tiri in porta

Il campionato di calcio riprende dopo la pausa internazionale con l'incontro tra Burnley e Manchester City. La squadra allenata da Guardiola ha concluso la precedente giornata con una vittoria contro l’Arsenal, riaprendo così la sfida per il titolo. La partita si svolge in un clima di attesa, con i tifosi pronti a seguire le mosse delle due formazioni e a osservare i possibili marcatori e i tiri in porta.

Pronostici Burnley-Manchester City: la squadra di Guardiola ha riaperto il campionato con la vittoria sull’Arsenal. Gli uomini decisivi La vittoria sull’Arsenal di domenica scorsa ha riaperto la Premier League. Il Manchester City adesso è quasi padrone del proprio destino anche se, la differenza reti, per il momento premia la truppa di Arteta. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Quindi, l’obiettivo, non è solo quello di vincere le partite ma farlo con diversi gol soprattutto in quelle che il valore della squadra avversaria evidentemente lo permette. E contro un Burnley ormai retrocesso la situazione ci pare possa essere apparecchiata per una semplice vittoria della squadra allenata dal tecnico catalano.🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici Burnley-Manchester City: marcatore e tiri in porta Notizie correlate Pronostici Real Madrid-Manchester City: marcatore e tiri in portaReal Madrid-Manchester City, i pronostici della sfida in programma al Bernabeu tra i Blancos e i Citizens: le opzioni sul tavolo Con i favori del... Pronostici Manchester City-Real Madrid: marcatore e tiri in portaManchester City-Real Madrid, i pronostici della gara dell’Etihad Stadium: le dritte in chiave player building, tutte le opzioni Il City per scrivere... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Pronostico Burnley-Manchester City: analisi e probabili formazioni 22/04/2026 Premier League; Burnley vs Manchester City Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Premier League 22-04-2026; Burnley - Manchester City; Premier League: pronostici, migliori scommesse e quote della 34ª giornata. Pronostici Burnley-Manchester City: marcatore e tiri in portaPronostici Burnley-Manchester City: la squadra di Guardiola ha riaperto il campionato con la vittoria sull'Arsenal. Gli uomini decisivi ... ilveggente.it Pronostico Burnley-Manchester City, missione aggancio in vetta per GuardiolaIn Premier League il momento è arrivato, sia in testa che in coda. Stasera si gioca Burnley Manchester City con l’undici di Guardiola che, dopo un lungo inseguimento, può agganciare l’Arsenal in testa ... corrieredellosport.it #Citizens in modalità rullo compressore, #Burnley chiamato all’impresa impossibile. Sulla carta è già scritto, ma la Premier ama scombinare i piani. Copione rispettato o colpo di scena x.com Claudio Pestisor. Stromae · Papaoutai. Le quote raccontano una storia… ma i dati ne raccontano un’altra. #pronostici #scommessesportive #bettingtips #calcio #analisisportiva #quote #tipsbet #footballanalysis #schedine #overunder #seriea #championsleag - facebook.com facebook