Pronostici Real Madrid-Manchester City | marcatore e tiri in porta

Il match tra Real Madrid e Manchester City si gioca al Santiago Bernabeu. Il Manchester City di Guardiola arriva con il favore del pronostico, mentre il Real Madrid affronta la partita con diverse assenze e incertezze. La sfida prevede la presenza di alcuni possibili marcatori e si analizzeranno i tiri in porta delle due squadre. La partita è in programma in questa giornata di calcio.

Real Madrid-Manchester City, i pronostici della sfida in programma al Bernabeu tra i Blancos e i Citizens: le opzioni sul tavolo Con i favori del pronostico dalla propria parte, il Manchester City di Guardiola fa visita ad un Real Madrid incerottato e con tante assenze a cui far fronte. I Blancos, però, tendono ad esaltarsi quando sono con le spalle al muro soprattutto al Bernabeu. Ne potrebbe scaturire un match denso di contenuti e ricco di occasioni invitanti da ambo le parti. Un confronto nel quale la qualità e l'opportunismo di Semenyo, ad esempio, potrebbero fare clamorosamente la differenza. Detto della possibilità concreta di vedere Semenyo tra i possibili marcatori del match, il ventaglio tiratori si preannuncia più invitante che mai.