Pronostici Barcellona-Celta Vigo | marcatore e tiri in porta

Il match tra Barcellona e Celta Vigo si avvicina, con i catalani determinati a ottenere i tre punti per mantenere il vantaggio sul Real Madrid, che ha vinto nel turno precedente. Le analisi si concentrano sui possibili marcatori e sui tiri in porta, mentre la squadra di Flick cerca di consolidare la posizione in classifica. La partita rappresenta un'occasione importante per entrambe le squadre di ottenere punti e migliorare il loro rendimento.

Pronostici Barcellona-Celta Vigo: la squadra di Flick vuole riallungare sul Real Madrid che ieri sera ha vinto. Ecco le scelte La squadra di Flick, dopo l’eliminazione dalla Champions League, ha ormai un solo obiettivo, quello di portare a casa la Liga. La vittoria di martedì sera del Real Madrid costringe i catalani a non sbagliare il match. Sono sei adesso i punti di vantaggio sui Blancos di Arbeloa, quindi è meglio mettere le cose di nuovo a posto. Ne va di un finale di stagione che almeno potrebbe regalare una gioia a questa squadra che ancora soffre l’addio anticipato alla massima competizione europea. Diciamo che sull’andamento del match (anche perché il Barcellona in campionato in casa non ha mai perso) non crediamo ci possano essere chissà quali dubbi.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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