Nella sfida di ritorno tra Celta Vigo e Friburgo, il risultato dell’andata, che si è conclusa con un punteggio di tre a zero in favore della squadra tedesca, riduce le possibilità di qualificazione per i padroni di casa. La partita si gioca in Spagna e si preannuncia decisiva per le strategie offensive di entrambe le formazioni, con particolare attenzione ai giocatori che potrebbero fare la differenza in attacco e agli eventuali tiri in porta.

Pronostici Celta Vigo-Friburgo: in una gara indirizzata dopo il match d’andata, ecco gli uomini decisivi al ritorno Il tre a zero della scorsa settimana in Germania non è che lasci chissà quali speranze al Celta Vigo. Anche perché nel match di ritorno i padroni di casa saranno costretti, ipotizzando com’è giusto una partita all’arrembaggio, lasciare degli spazi al Friburgo. E quindi occhio appunto ai tedeschi. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Non ci sono quali possibilità che la qualificazione possa essere messa in discussione nella gara in terra basca. Il Friburgo è comunque una squadra che ha esperienza in campo internazionale e che ha sempre fatto bene in trasferta.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Celta Vigo-Friburgo: marcatore e tiri in porta

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