Pronostici Atalanta-Lazio | marcatore e tiratori

Domenica si gioca il secondo atto della semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio, dopo il pareggio 2-2 dell’andata. La sfida vede le due squadre affrontarsi con l’obiettivo di ottenere la qualificazione, offrendo spunti interessanti per i pronostici su marcatori e tiri in porta. Entrambe le formazioni si preparano a un incontro che potrebbe decidere l’esito della qualificazione.

Atalanta-Lazio, le dritte in chiave player building del match valido per il ritorno della seconda semifinale di Coppa Italia Dopo il 2-2 dell’andata, Atalanta e Lazio si ritrovano uno contro l’altra in un match che si preannuncia denso di contenuti e di spunti realizzativi. Abituate ad avere un approccio veemente alle contese, le due squadre proveranno a far saltare il banco tenendo alto i rispettivi baricentri. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Un nome intrigante in chiave player building è quello di Raspadori. L’ex Atletico Madrid, richiesto in tempi e in modi diversi da Sarri, agirà alle spalle di Krstovic che sicuramente calamiterà attenzioni e sforzi della difesa biancoceleste.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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