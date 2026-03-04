Pronostici Lazio-Atalanta | marcatore e tiratori

Nella semifinale di Coppa Italia, la Lazio affronta l’Atalanta in una sfida che vedrà protagonisti i possibili marcatori e i giocatori più in vista in fase di tiro. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con la Lazio che cerca di riscattare una stagione sottotono e l’Atalanta determinata a confermare le proprie ambizioni. Si prevedono delle opportunità per i giocatori più offensivi di entrambe le parti.

Lazio-Atalanta, i pronostici del match: dal marcatore ai possibili tiratori, ecco tutte le dritte in chiave player building Protagonista di una stagione ampiamente al di sotto delle aspettative, la Lazio ospita l’Atalanta nell’andata della seconda semifinale di Coppa Italia. Confronto sulla carta aperto a più soluzioni, la sfida dell’Olimpico dovrebbe regalare non pochi spunti se non altro in chiave player building. In questa stagione gli uomini di Sarri hanno evidenziato qualche difficoltà di troppo a leggere i movimenti dei trequartisti avversari. Decisivo nei match importanti come mostrano le reti al Napoli e al Dortmund, Pasalic potrebbe centrare nuovamente il bersaglio grosso inserendo il suo nome nel tabellino marcatori. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

