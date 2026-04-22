Procuratori più potenti classifica e migliori agenzie | CAA Stellar vale 2,56 miliardi

Il CIES Football Observatory ha diffuso una classifica delle agenzie calcistiche più influenti al mondo. Secondo l'analisi, l’agenzia CAA Stellar ha un valore stimato di 2,56 miliardi di euro. La ricerca si concentra sulla potenza dei procuratori e sulle agenzie che operano nel settore del calcio internazionale. La graduatoria si basa su vari parametri, tra cui le operazioni di mercato e il numero di calciatori rappresentati.

Il CIES Football Observatory ha pubblicato una nuova analisi dedicata alle agenzie calcistiche più influenti a livello globale. La graduatoria si basa sul valore aggregato dei trasferimenti dei calciatori rappresentati o per i quali le agenzie detengono i diritti di negoziazione. Come specificato nella fonte, la classifica considera circa 1300 giocatori con un valore di mercato superiore ai 10 milioni di euro, calcolato attraverso il modello statistico del CIES. Questo approccio consente di stimare il peso economico delle diverse agenzie nel mercato internazionale. Al vertice della classifica si colloca CAA Stellar Base, gruppo nato dalla fusione di più realtà e controllato da capitali statunitensi.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Procuratori più potenti, classifica e migliori agenzie: CAA Stellar vale 2,56 miliardi Notizie correlate Migliori agenzie specializzate in orientamento per gli studi internazionali: classifica dei 5 servizi più riconosciutiScegliere di costruire il proprio futuro accademico oltre confine è una decisione che, nel 2026, va ben oltre l’apprendimento di una lingua straniera. Eni, nuova scoperta di gas: maxi giacimento in Egitto, vale 56 miliardi di metri cubiÈ in Egitto, dove opera già il giacimento gigante Zohr, l'ultima maxi-scoperta di gas dell'Eni. Contenuti e approfondimenti Procuratori più potenti, classifica e migliori agenzie: CAA Stellar vale 2,56 miliardiIl CIES Football Observatory ha pubblicato una nuova analisi dedicata alle agenzie calcistiche più influenti a livello globale. La graduatoria si basa sul valore aggregato dei trasferimenti dei ... quifinanza.it I club di Serie A spendono il 6% dei ricavi per gli agenti: versati ai procuratori 2 miliardi dal 2015I procuratori hanno incassato quasi il 6% dei ricavi dei club della Serie A dal 2015 al 2025. È questo il dato che emerge dopo che la FIGC, nei giorni scorsi, ha pubblicato i dati legati ai versamenti ... calcioefinanza.it