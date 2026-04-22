Procaccini Fdi | Un altro ambientalismo è possibile

Da periodicodaily.com 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – La presentazione a Roma del libro 'L'ecologia dei conservatori. Il ritorno al sacro della natura' scritto dall'europarlamentare di Fdi con la prefazione di Giorgia Meloni.  —[email protected] (Web Info).🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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