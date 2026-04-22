Procaccini Fdi | Un altro ambientalismo è possibile

(Adnkronos) – La presentazione a Roma del libro 'L'ecologia dei conservatori. Il ritorno al sacro della natura' scritto dall'europarlamentare di Fdi con la prefazione di Giorgia Meloni. —[email protected] (Web Info).🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Pubblichiamo la prefazione di Giorgia Meloni al libro di Nicola Procaccini, europarlamentare di Fdi e co-presidente di Ecr. L’ecologia dei conservatori (Giubilei Regnani, 20 euro) sarà presentato oggi a Roma alle 17 nella Sala del Tempio in piazza di Pietra. P - facebook.com facebook

A @SkyTG24, parlando dei centri in Albania, Procaccini dice che a partire da giugno - quando diventerà operativo il Patto europeo per la migrazione e l'asilo - non ci si potrà più appellare alla prevalenza del diritto europeo su quello nazionale in materia di mi x.com