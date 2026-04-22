Un magnate ucraino ha acquistato l’immobile più costoso mai registrato, pagando oltre 188 mila euro al metro quadro. La cifra complessiva supera di gran lunga le transazioni precedenti, facendo segnare un record nel mercato immobiliare. L’acquisto è stato effettuato nel Principato di Monaco, noto per i prezzi elevati delle sue proprietà. La transazione si distingue per l’alta cifra spesa al metro quadro, mantenendo il suo primato come l’immobile più costoso mai comprato.

Oltre 188mila euro al metro quadro. È questa la folle cifra spesa da Rinat Akhmetov per avere l'immobile più caro della storia. Si tratta di un appartamento di 2.500 metri quadri su cinque piani affacciati sul Mediterraneo, 21 stanze, piscina privata, nel quartiere più esclusivo che il Principato di Monaco abbia mai costruito. Il prezzo? 471 milioni di euro, 554 milioni di dollari. Stando a Bloomberg, che ha visionato i registri immobiliari del piccolo Stato, corrispondenza e documenti preliminari, l'edificio acquistato si chiama "Le Renzo" e si trova nel nuovo quartiere Mareterra, una zona letteralmente strappata al mare dopo un decennio di lavori, inaugurata nel 2024 dal principe Alberto II.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Principato di Monaco, ecco l'immobile più caro della storia comprato dal magnate ucraino

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