A marzo 2026 i prezzi di benzina e diesel sono aumentati in diversi Paesi europei a causa della crisi energetica causata dal conflitto in Medio Oriente, che ha coinvolto il blocco dello Stretto di Hormuz e il danneggiamento dei flussi petroliferi occidentali. Nonostante questa situazione, l’Italia ha registrato un incremento dei prezzi inferiore rispetto ad altri Paesi europei, mantenendo una relativa stabilità nel settore dei carburanti.

A marzo 2026 i prezzi di benzina e diesel sono aumentati in tutta Europa, ma l’Italia ha mostrato una resistenza sorprendente alla crisi energetica provocata dalla guerra in Medio Oriente, tra blocco dello Stretto di Hormuz e danneggiamento dei flussi petroliferi verso Occidente. Il nostro Paese è tra gli Stati che hanno registrato i rincari più contenuti al distributore. È quanto emerge dai dati Eurostat e dalle rilevazioni della Commissione Ue, che fotografano una crescita generalizzata dei costi dei carburanti, con variazioni però molto diverse tra le varie nazioni. Ovviamente i prezzi salgono anche in Italia, ma meno rispetto ad altre grandi economie europee.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo della benzina, l’Italia è tra i Paesi con gli aumenti minori in Europa

Notizie correlate

Prezzo benzina, l’Europa contro Giorgia Meloni: “Non si può fare!”. Gli italiani tremanoLa crisi internazionale e l’aumento dei costi dell’energia riportano al centro il confronto tra Roma e Bruxelles sui margini di bilancio.

Guerra in Iran, Tajani: «Gli studenti italiani domani in Italia», Crosetto: «Benzina rischia aumenti del 40%»Era particolarmente attesa l’audizione di oggi, 2 marzo, dei ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto sulla guerra in Iran iniziata lo scorso 28...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Perché dobbiamo preoccuparci più del prezzo del gasolio che di quello della benzina; Benzina e diesel, la lenta discesa dei prezzi. E dopo il Primo Maggio si rischia un’altra stangata; Germania, cresce il prezzo di benzina e gasolio: governo taglia tasse sul carburante; Guerra e prezzo della benzina, ora Trump alza la soglia del dolore: il test (rischioso) e lo spettro del conflitto lungo.

Il prezzo della benzina e del gasolio è cresciuto ancoraNell’ultima settimana il prezzo medio della benzina e del gasolio ha continuato a crescere a causa della guerra in Medio Oriente e della chiusura dello stretto di Hormuz. Come si può osservare dal mon ... ilpost.it

Guerra e prezzo della benzina, ora Trump alza la soglia del dolore: il test (rischioso) e lo spettro del conflitto lungoIl game of Chicken Usa-Iran, il gioco del pollo attivato da Trump con il blocco navale rischiando di favorire Teheran, più propenso a soffrire, a resistere ... ilmessaggero.it

A causa della crisi di Hormuz, il prezzo dei preservativi crescerà del 20-30%. Ma quando vi spiego che “siamo fottuti” non penso a questo, ve l’assicuro. x.com

Guarda la puntata di oggi IL COSTO DEI FARMACI Hai notato un aumento del prezzo dei farmaci o la carenza in farmacia di alcuni prodotti La crisi in medio Oriente sta incidendo sulla produzione di tanti farmaci. Ospiti della puntata Gloria Riva, L’Espresso - facebook