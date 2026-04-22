Prezzo dei voli raddoppiato in Giappone | supplementi sui biglietti internazionali dall'1 maggio

A partire dal primo maggio, i voli internazionali dall'Asia subiranno un aumento di prezzo legato a supplementi sul carburante. Le due principali compagnie aeree giapponesi hanno deciso di applicare questa modifica con un mese di anticipo rispetto alle previsioni iniziali. Di conseguenza, i costi dei biglietti provenienti dall'Asia si raddoppieranno, influenzando le tariffe per i passeggeri che partono da quelle destinazioni.

Nippon Airways (Ana) e Japan Airlines (Jal) sono le due compagnie giapponesi che hanno anticipato di un mese l'introduzione dei supplementi carburante sui biglietti internazionali: ecco da quando i voli dall'Asia vedranno il loro prezzo raddoppiato.🔗 Leggi su Fanpage.it

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