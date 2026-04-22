Previsioni meteo per Avellino – 23 aprile 2026

Il 23 aprile 2026 a Avellino si prevede una giornata caratterizzata da cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Le condizioni meteorologiche indicano assenza di pioggia durante le 24 ore, con temperature che si manterranno stabili e senza variazioni significative. La situazione atmosferica rimarrà stabile per tutta la giornata, senza particolari eventi meteorologici in programma.

Ad Avellino, il 23 aprile 2026, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata - stando a quanto riferisce 3BMeteo - la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1750m. I venti.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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