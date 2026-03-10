Open Day sulla psoriasi all’Aoui di Verona | visite gratuite a Borgo Trento

All’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona si svolge un Open Day dedicato alla psoriasi, che prevede visite gratuite presso l’ospedale Borgo Trento. L’evento si inserisce in un’iniziativa nazionale volta a sensibilizzare sull’importanza di diagnosi e cura di questa condizione. Durante la giornata, i pazienti possono sottoporsi a consulti specialistici senza costi aggiuntivi.

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona aderisce all’Open Day nazionale dedicato alla psoriasi. L'iniziativa è in programma domani, 11 marzo, ed è promossa da Fondazione Onda con Sidemast e il patrocinio di Apiafco. L’obiettivo è migliorare la diagnosi precoce e la gestione di una patologia cronica che incide in modo significativo sulla vita quotidiana. L'unità di dermatologia, diretta dal professor Giampiero Girolomoni, mette a disposizione visite dermatologiche specialistiche, consulenze e colloqui in presenza con la dottoressa Martina Maurelli e il dottor Gabriele Perazzoli. Le prestazioni sono gratuite, ma è necessaria la prenotazione telefonica al numero 045 8122547. 🔗 Leggi su Veronasera.it

