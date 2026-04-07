Lunedì 20 aprile, alle 17, la Biblioteca Astense organizza il Premio Topo 2026, un evento dedicato ai giovani lettori di Asti. In questa occasione, si festeggeranno i vent’anni di Geronimo Stilton, il personaggio dei libri per bambini e ragazzi. L’iniziativa mira a riconoscere e premiare i piccoli lettori più entusiasti della città, con un momento di incontro e celebrazione dedicato alla lettura.

Lunedì 20 aprile, a partire dalle ore 17, la Biblioteca Astense ospiterà il Premio Topo 2026 per celebrare i giovani lettori più accaniti della città di Asti. L’evento, che quest’anno assume il titolo Il segreto dell’amicizia, nasce dall’iniziativa della Fondazione Biblioteca Astense Giorgio Faletti. L’obiettivo primario è incentivare l’interesse dei bambini verso i libri attraverso un sistema di riconoscimento basato sui dati concreti dei prestiti effettuati. Il programma prevede un ingresso per tutti i partecipanti. La giornata sarà aperta ufficialmente da Giovanna Banchieri, che ricopre il ruolo di Presidente Inner Wheel Club di Asti, e Letizia Frezzotti, governatrice del Distretto 2024 Inner Wheel Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Asti premia i piccoli lettori: Geronimo Stilton celebra 20 anni

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Un premio ai piccoli lettoriLettura come scoperta personale, per ogni bambino che torna in biblioteca non perché deve, ma perché vuole.

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