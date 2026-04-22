Poste riutilizza le scarpe dei portalettere | diventano pavimenti sicuri per bambini l’Agrigentino protagonista

In un’operazione di riutilizzo, le scarpe usate dai portalettere vengono recuperate e riciclate. Questi calzature vengono trasformate in pavimenti per ambienti destinati ai bambini, garantendo una superficie sicura e resistente. La trasformazione coinvolge una fase di riutilizzo che collega il lavoro quotidiano dei portalettere a un progetto di sicurezza per i più piccoli. La regione dell’Agrigentino è protagonista di questa iniziativa.

Un ciclo che si chiude e si trasforma, passando dal lavoro quotidiano dei portalettere alla sicurezza dei più piccoli. Anche la provincia di Agrigento contribuisce al progetto “Scarpa vecchia fa buon gioco”, iniziativa di economia circolare che recupera le calzature antinfortunistiche dismesse.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Poste, da scarpe portalettere a pavimenti antitrauma per bambini, 'scarpa vecchia fa buon gioco' diventa realtà Le scarpe dei postini della provincia di Sondrio diventano pavimenti antitrauma per i bambiniGli oltre 140 portalettere della provincia di Sondrio sono tra i protagonisti del progetto di Poste Italiane “Scarpa vecchia fa buon gioco”. Aggiornamenti e contenuti dedicati Poste italiane, le suole delle scarpe dei portalettere a Roma riciclate per i pavimenti dei giochi per bambiniUn bastimento carico di scarpe da lavoro da destinare allo svago dei bambini. Grazie alla creatività e alla coscienza ecologica di un gruppo otto dipendenti romani del servizio di recapito dell’Area ... roma.corriere.it Dalle vecchie scarpe dei dipendenti ecopavimenti per bambini: il progetto di Poste ItalianeLe calzature antinfortunistiche utilizzate dai portalettere diventano piastrelle antitrauma per le aree giochi dedicate ai bambini. Si chiama Scarpa vecchia fa buon gioco il progetto di Poste ... repubblica.it