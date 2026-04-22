Ieri, durante un'audizione davanti alla Commissione Trasporti della Camera, il CEO di Poste Italiane ha annunciato l'intenzione di guidare il progetto del super-cloud di Stato. La discussione si è concentrata sui piani dell'azienda riguardo questa iniziativa digitale, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui partner coinvolti. La comunicazione ufficiale arriva in un momento di attenzione crescente verso le strategie tecnologiche pubbliche e private.

È un Matteo Del Fante (in foto) a tutto campo quello che ha parlato ieri in audizione davanti alla Commissione Trasporti della Camera. L'amministratore delegato di Poste Italiane ha risposto su alcuni punti chiave della strategia di gruppo: dall'operazione su Tim, alla volontà di raggiungere la maggioranza del Polo Strategico Nazionale fino al futuro della consegna delle lettere cartacee. Partendo dall'ex monopolista della telefonia, sul quale Poste ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto e scambio, Del Fante ha detto che «rappresenta un primo passo di consolidamento» nel settore delle telecomunicazioni, lasciando intendere che potrebbe esserci una fase due.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Poste ora vuole la guida del super-cloud di Stato

MAZDA MX-5 RF / TAMIYA 1/24 / Scale Model / full build / ASMR

Notizie correlate

Telecomunicazioni. Poste ora vuole tutta Tim. Premio del 9% agli azionistiPoste Italiane mette nel mirino Telecom Italia e lancia un’Opas totalitaria sulla compagnia telefonica, ‘regalando’ agli azionisti di Tim oltre il 9%...

Galles segreto: la meta low cost e super instagrammabile da scoprire ora prima del turismo di massa. La nostra guida per una vacanza “rural-chic”La terra del drago rosso è ancora immacolata, molto bucolica e soprattutto offre la possibilità di vivere una vacanza “rural chic” adatta a tutte le...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Poste ora vuole la guida del super-cloud di Stato; Poste Italiane, parla la presidente Silvia Rovere: così valorizzeremo i nostri dipendenti senior. Grazie anche alla AI; Poste Italiane investe a Macerata: costruirà un hub a Valleverde.

Telecomunicazioni. Poste ora vuole tutta Tim. Premio del 9% agli azionistiRoma, 23 marzo 2026 – Poste Italiane mette nel mirino Telecom Italia e lancia un’Opas totalitaria sulla compagnia telefonica, ‘regalando’ agli azionisti di Tim oltre il 9% rispetto all’ultimo prezzo ... quotidiano.net

L’arrivo di Poste e i manager di Tim con le ore contate: Labriola game overCon l’Opas lanciata, il Gruppo di Del Fante vuole profili graditi e funzionali per l’ex Telecom. Non certo un ceo pesante come l’attuale. Ma a rischiare non è solo lui. L’Opas lanciata da Poste su ... lettera43.it

Chi può richiedere il passaporto elettronico tramite gli uffici di Poste Italiane e quali sono tutti i costi che bisogna sostenere per averlo facebook

#Francobollo commemorativo di Papa Francesco, ad un anno dalla scomparsa. La vignetta riproduce una foto di papa Bergoglio che, in piazza San Pietro tra i fedeli, libera una colomba in segno di pace. Visita la sezione #Filatelia del nostro sito: filatelia.poste x.com