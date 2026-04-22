Ponte di Brivio presto chiuso Parte un servizio straordinario del traghetto leonardesco

Il ponte di Brivio sarà chiuso al traffico a breve, portando alla necessità di un intervento straordinario di trasporto. Per garantire il passaggio dei cittadini, sarà attivato un servizio temporaneo con il traghetto leonardesco. L'operazione avverrà prima della chiusura del ponte, che è stata annunciata dalle autorità competenti. La misura mira a mantenere la continuità dei collegamenti tra le aree interessate.

Scatta un'apertura straordinaria del Traghetto leonardesco in vista della chiusura del ponte di Brivio. A partire dal prossimo lunedì 4 maggio - a seguito della chiusura del ponte di Brivio per 15 mesi di lavori con grossi disagi alla viabilità della zona - la Pro loco di Imbersago attiverà.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Ponte di Brivio chiuso? Il sindaco di Imbersago: "Salite sul traghetto di Leonardo"La proposta del primo cittadino e della Pro loco: garantire il servizio in via straordinaria al mattino e alla sera durante la settimana per favorire... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Ponte di Brivio, le polizie locali preparano i rimedi per gestire il traffico; Video. La transumanza regala scene bucoliche sul Lungoadda. Ponte: la il sindaco di Brivio non c'è mai?Articolo: Paderno: oltre un migliaio di persone per la fiaccolata sul San Michele con la rete Occhio al ponte Sindaco di Brivio dove sei? Il Sindaco di Brivio mi è sfuggito dalla manifestazione a Pa ... merateonline.it Ponte di Brivio: in sala civica Airoldi ripercorre l’iter che a maggio porterà alla chiusuraSi è tenuta nella serata di domenica 19 aprile nella sala consiliare del Comune di Brivio l’assemblea pubblica dedicata ... merateonline.it Chiusura del Ponte di Brivio, dal verbale della Prefettura emergono forti preoccupazioni per l’asse Cisano–Monte Marenzo–Olginate–Airuno Dal verbale della riunione tenutasi in Prefettura l’8 aprile emerge un quadro di forte preoccupazione per gli effe - facebook.com facebook