Ponte di Brivio chiuso? Il sindaco di Imbersago | Salite sul traghetto di Leonardo

Il sindaco di Imbersago annuncia che il ponte di Brivio è stato temporaneamente chiuso a causa di lavori di manutenzione. Per evitare disagi, invita i cittadini a utilizzare il traghetto di Leonardo, un mezzo storico che collega le due sponde del fiume Adda. Il traghetto, ancora in funzione, permette di attraversare il fiume in modo sicuro e rapido, senza dover ricorrere a strade alternative.

La proposta del primo cittadino e della Pro loco: garantire il servizio in via straordinaria al mattino e alla sera durante la settimana per favorire il pendolarismo di studenti e lavoratori. "Valuteremo la risposta del territorio". I lavori slittano dal 1° aprile al 4 maggio Il ponte di Brivio chiude al traffico? Niente paura, ci si può spostare tranquillamente grazie al geniale traghetto di Leonardo. L'idea arriva direttamente dal sindaco di Imbersago Fabio Vergani in collaborazione con la Pro loco Imbersago e vuole essere una proposta costruttiva al territorio per sopperire alla mancanza (per più di un anno) di un'infrastruttura fondamentale.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Imbersago: il traghetto di Leonardo è ancora in acqua. Merito dei timonieri volontariA Imbersago, il traghetto di Leonardo resta in servizio grazie all’impegno dei volontari.

