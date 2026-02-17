Ponte di Brivio chiuso? Il sindaco di Imbersago | Salite sul traghetto di Leonardo
Il sindaco di Imbersago annuncia che il ponte di Brivio è stato temporaneamente chiuso a causa di lavori di manutenzione. Per evitare disagi, invita i cittadini a utilizzare il traghetto di Leonardo, un mezzo storico che collega le due sponde del fiume Adda. Il traghetto, ancora in funzione, permette di attraversare il fiume in modo sicuro e rapido, senza dover ricorrere a strade alternative.
La proposta del primo cittadino e della Pro loco: garantire il servizio in via straordinaria al mattino e alla sera durante la settimana per favorire il pendolarismo di studenti e lavoratori. "Valuteremo la risposta del territorio". I lavori slittano dal 1° aprile al 4 maggio Il ponte di Brivio chiude al traffico? Niente paura, ci si può spostare tranquillamente grazie al geniale traghetto di Leonardo. L'idea arriva direttamente dal sindaco di Imbersago Fabio Vergani in collaborazione con la Pro loco Imbersago e vuole essere una proposta costruttiva al territorio per sopperire alla mancanza (per più di un anno) di un'infrastruttura fondamentale.🔗 Leggi su Leccotoday.it
Imbersago: il traghetto di Leonardo è ancora in acqua. Merito dei timonieri volontariA Imbersago, il traghetto di Leonardo resta in servizio grazie all’impegno dei volontari.
Leggi anche: Braccio di ferro sul ponte di Brivio, gli ambientalisti con il sindaco: “I pedoni sempre penalizzati”Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Chiusura del ponte di Brivio: a Viganò il PD raccoglie 200 firme; Ponti: le soluzioni ci sono ma Provincia, Regione e Ministero non investono; Ponte di Brivio, botta e risposta: Cisano non sposti il disagio, E' un'emergenza, si vuole evitare il collasso; Ponte di Brivio, il Pd ha raccolto oltre 200 firme alla Fiera di Sant’Apollonia.
Ponte di Brivio: la chiusura slitta a maggio. Il Comune chiede di attendere giugnoC’è una novità importante rispetto agli imminenti lavori di manutenzione straordinaria al ponte di Brivio. In data ... merateonline.it
Imbersago: chiude il ponte di Brivio e il traghetto in settimana moltiplica le corseIn previsione della prossima chiusura del ponte di Brivio per lavori di manutenzione, prevista a partire dal prossimo 1 Aprile, il ... merateonline.it
Brivio (Lc), ponte sotto pressione: nuove regole e timori per la viabilità. Da oggi, 26/01/2026, il ponte che collega Brivio a Cisano Bergamasco non è più accessibile ai mezzi pesanti. Camion, furgoni e autobus di grandi dimensioni dovranno cercare percorsi alt facebook