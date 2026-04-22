Oggi il prezzo del Pixel 9a scende a 349 euro, segnando il valore più basso mai raggiunto per questo modello. La variazione di prezzo rappresenta un calo importante rispetto alle quotazioni precedenti e offre un’opportunità di acquisto a un costo più contenuto rispetto al passato. La riduzione si riflette su una delle ultime uscite nel settore degli smartphone di questa gamma.

Il mercato della tecnologia mobile registra oggi una variazione di prezzo significativa con il Pixel 9a che raggiunge la quotazione più bassa registrata finora. L’occasione nasce all’interno della Tech Week organizzata da Amazon, che vede lo smartphone di Google protagonista con un costo di soli 349 euro, ovvero una riduzione di 50 euro rispetto al prezzo ufficiale di listino. L’iniziativa promozionale, che coinvolge anche una collaborazione esclusiva tra Amazon e Razer, offre una selezione di prodotti che spazia dal gaming all’informatica fino alla smart home, con una validità temporale che si estende fino al 28 aprile. Per quanto riguarda il dispositivo in questione, la disponibilità è immediata e prevede la consegna gratuita entro un arco temporale massimo di due giorni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pixel 9a crolla a 349€: afferra l’occasione con lo sconto record

The Google Pixel 9a Makes $1,300 Phones Look Ridiculous!

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