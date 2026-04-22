pil rivisto al ribasso giorgetti non escludo di muoverci da soli sullo scostamento

Il governo ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita economica per i prossimi anni nel Documento di economia e finanza approvato dal Consiglio dei ministri. In particolare, il PIL nel 2026 passa dallo 0,7% allo 0,6%, nel 2027 dallo 0,8% allo 0,6% e nel 2028 dallo 0,9% allo 0,8%. Il ministro ha aggiunto di non escludere azioni autonome in caso di scostamenti significativi.

Il governo lima le stime di crescita: nel Dfp approvato dal cdm il Pil scende nel 2026 da 0,7 a 0,6%, nel 2027 da 0,8 a 0,6% e nel 2028 da 0,9 a 0,8%. Sale invece il deficit: nel 2026 passa dal 2,8% al 2,9%, nel 2027 dal 2,6% al 2,8%, nel 2028 dal 2,3% al 2,5%. Le stime sono state illustrate dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti che, in conferenza stampa, ne ha evidenziato la precarietà: "non viviamo in circostanze normali, ma di tipo totalmente eccezionale e quindi le previsioni contenute nel documento, validate dall'Upb, inevitabilmente sono già oggi discutibili ma ahimè nelle prossime settimane meritevoli di ulteriori aggiornamenti".🔗 Leggi su Lanazione.it

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